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NEWSru.co.il :: В Израиле13 апреля 2022 г., 13:23

Продолжается антитеррористическая операция в Иудее и Самарии: 15 задержанных за сутки, ранен боец ЦАХАЛа

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Амия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничная полиция (МАГАВ) и общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают масштабную антитеррористическую операцию в Иудее и Самарии, целью которой является пресечение попыток террористических атак.

Только в течение последних суток в Иудее и Самарии были задержаны 15 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа (отметим, что ЦАХАЛ возобновил публикацию подобной информации на этой неделе, хотя с декабря 2019 года не передавал подобных сведений в СМИ на регулярной основе).

Операции проводились в городах Калькилия (где задержаны трое боевиков ХАМАСа), Шхем (где задержаны двое подозреваемых и конфискован пистолет-пулемет "Карло"), а также в ряде деревень.

Во время проведения операции в Калькилии военные столкнулись с сопротивлением местного населения, были применены спецсредства для разгона толпы. Один боец ЦАХАЛ получил легкое ранение брошенным камнем.

Произошли столкновения и в Шхеме. Где также военными применялись спецсредства для наведения порядка.

Кроме того, в Шхеме при поддержке военных были начаты восстановительные работы в гробнице Йосефа.

Масштабная антитеррористическая операция в Иудее и Самарии была начата после теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, совершенного вечером 7 апреля, в результате которого были убиты трое израильтян.


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ЦАХАЛ продолжает антитеррористическую операцию в Иудее и Самарии

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