ЦАХАЛ продолжает антитеррористическую операцию в Иудее и Самарии
Израильские военные продолжают масштабную операцию в Иудее и Самарии по задержанию подозреваемых в террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
В течение последних суток военные действуют в районах Дженина, Туль-Карема, Шхема, а также деревень Уриф, Кабатия и Джаба.
Более подробные сведения будут опубликованы позже.
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