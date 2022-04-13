ЦАХАЛ продолжает антитеррористическую операцию в Иудее и Самарии

Израильские военные продолжают масштабную операцию в Иудее и Самарии по задержанию подозреваемых в террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В течение последних суток военные действуют в районах Дженина, Туль-Карема, Шхема, а также деревень Уриф, Кабатия и Джаба.

Более подробные сведения будут опубликованы позже.