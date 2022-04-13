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NEWSru.co.il :: В Израиле13 апреля 2022 г., 08:32

ЦАХАЛ продолжает антитеррористическую операцию в Иудее и Самарии

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ЦАХАЛ продолжает антитеррористическую операцию в Иудее и Самарии

Израильские военные продолжают масштабную операцию в Иудее и Самарии по задержанию подозреваемых в террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В течение последних суток военные действуют в районах Дженина, Туль-Карема, Шхема, а также деревень Уриф, Кабатия и Джаба.

Более подробные сведения будут опубликованы позже.

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