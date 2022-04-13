Пресс-служба Шакед: решение о трудоустройстве украинских беженцев еще не принято

Пресс-секретарь министра внутренних дел Израиля Айелет Шакед сообщила редакции NEWSru.co.il, что заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука о достижении ряда договоренностей по вопросу беженцев являются преждевременными.

11 апреля посольство Украины в Израиле сообщило в Facebook о получении принципиального согласия МВД Израиля о выдаче разрешений на въезд семьям украинских граждан, которые легально находятся в Израиле по рабочим визам.

В сообщении также утверждалось, что посол Корнейчук получил положительный ответ о предоставлении разрешений на трудоустройство для украинцев, приехавших в Израиль накануне российского вторжения и вынужденных поэтому остаться, а также для тех, кто въехал в Израиль после 23 февраля.

Как сообщили нашей редакции в пресс-службе министра внутренних дел, по этим вопросам не принято решение и они находятся в рассмотрении.