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Израиль

Источники: БПЛА по Израилю запущены не только из Ирана, первые сирены возможны около 2:30

время публикации: 13 апреля 2024 г., 23:34 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 23:47
Источники: БПЛА по Израилю запущены не только из Ирана, первые сирены возможны около 2:30
Iranian Army via AP

Радиостанция "Кан" со ссылкой на официальные источники передает: БПЛА по Израилю вечером 13 апреля были запущены не только из Ирана. Вероятно, речь идет о запусках из Ирака и Йемена.

По предварительной оценке, сирены в Израиле, предупреждающие о воздушной атаке, ожидаются с 2:30 ночи до 5 утра.

Воздушное пространство Израиля будет закрыто с 00:30 14 апреля.

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"Кан": Иран атакует Израиль, запущены БПЛА