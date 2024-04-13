Источники: БПЛА по Израилю запущены не только из Ирана, первые сирены возможны около 2:30

Радиостанция "Кан" со ссылкой на официальные источники передает: БПЛА по Израилю вечером 13 апреля были запущены не только из Ирана. Вероятно, речь идет о запусках из Ирака и Йемена.

По предварительной оценке, сирены в Израиле, предупреждающие о воздушной атаке, ожидаются с 2:30 ночи до 5 утра.

Воздушное пространство Израиля будет закрыто с 00:30 14 апреля.