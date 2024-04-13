Источники: БПЛА по Израилю запущены не только из Ирана, первые сирены возможны около 2:30
время публикации: 13 апреля 2024 г., 23:34 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 23:47
Радиостанция "Кан" со ссылкой на официальные источники передает: БПЛА по Израилю вечером 13 апреля были запущены не только из Ирана. Вероятно, речь идет о запусках из Ирака и Йемена.
По предварительной оценке, сирены в Израиле, предупреждающие о воздушной атаке, ожидаются с 2:30 ночи до 5 утра.
Воздушное пространство Израиля будет закрыто с 00:30 14 апреля.
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