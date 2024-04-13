Силы ЦАХАЛа в ночь на 13 апреля действовали в районах Калькилии, Дженина, Рамаллы, Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 13 апреля действовали в Калькилии и Аззуне (к востоку от Калькилии), около Дженина (в Румане), около Рамаллы (в Кафр Айне, Карауат Бани Заиде, Байтиле), около Хеврона (в Аль-Аррубе, Идне, Ас-Саму), около Бейт-Лехема (в Аль-Масре).

Происходили столкновения. Есть пострадавшие с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 13 апреля.

Продолжались поиски 14-летнего Биньямина Ахимеира, из Иерусалима, о розыске которого было объявлено накануне вечером. К поискам привлечены силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и сотни добровольцев.

Палестинские источники передают, что в ночь на 13 апреля израильские поселенцы совершили нападения на арабские деревни Аль-Мурайир и Абу Фалах, расположенные к северо-востоку от Рамаллы. Причинен значительный ущерб, есть пострадавшие с палестинской стороны.

По предварительным данным, в ходе столкновений один житель арабской деревни был убит, десятки получили ранения и травмы. Также сообщается, что трое военнослужащих получили легкие ранения.