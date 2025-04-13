Неизвестные уничтожили автомобиль подозреваемого в нападении на собаку в Петах-Тикве

Видеозапись нападения на женщину с собакой, совершенного накануне в Петах-Тикве ее соседями, широко разошлась в социальных сетях и вызвала обсуждения во всех израильских СМИ. Возможно, это стало причиной стремления значительного количества граждан выразить свою поддержку пострадавшей и возмущение действиями ее обидчиков.

Отец и сын из Петах-Тиквы, которые были запечатлены на видео, когда они избивали находящуюся на поводке собаку, были арестованы в пятницу. Речь идет о 62-летнем мужчине и его 31-летнем сыне, подозреваемых в нападении на женщину, их соседку, и угрозах убить ее собаку. Мужчины пытались похитить собаку и настаивали на том, что она мешает им своим лаем.

В течение субботы принадлежащий подозреваемым автомобиль был фактически уничтожен: вначале его забросали куриными яйцами, затем к яйцам добавился мусор, позднее кто-то разбил все окна машины и разрисовал ее графити оскорбительного содержания, а шины автомобиля были пробиты.

По всей видимости, автомобиль подвергается актам вандализма от разных людей, которые приходят таким способом выразить свое возмущение поведением нападавших и поддержку пострадавшей. Не исключено, что к повреждениям машины добавятся новые.