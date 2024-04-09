Ассоциация ешив: "Ешиботников нельзя призывать – они купили билеты за границу на Песах"

Руководители ешив решили не отменять каникулы на Песах, несмотря на продолжение войны "Железные мечи", и этот факт адвокат Ассоциации ешив представил в Верховный суд в качестве аргумента о невозможности призыва ультрарелигиозных молодых людей в армию – ведь "многие из них уже купили билеты на отдых за границу".

Как сообщает во вторник, 9 апреля, экономическое издание "Калькалист", каникулы в ешивах длятся весь месяц Нисан и начинаются первого Нисана (в среду, 10 апреля). Представляющий интересы Ассоциации ешив адвокат Шмуэль Хоровиц в направленном в БАГАЦ ответе указывает: "Месяц Нисан – это период "межвременья", предназначенный для подготовки к празднику Песах и отмечания самого праздника, а также для возможности воссоединиться с семьей в Израиле и за рубежом".

Поэтому, по его словам, учащихся ешив просто нельзя призывать в этот период, и следует подождать хотя бы месяц. Адвокат Хоровиц подчеркивает, что каникулы на месяц Нисан это давняя традиция ешив, многие студенты заранее забронировали билеты на рейсы за границу, чтобы воссоединиться с семьей и провести совместный Седер.

Он также указывает, что решение БАГАЦа по поводу призыва ешиботников затрагивает 63 тысячи граждан, которые "не нарушали закон": речь идет о молодых людях, которые потеряли статус отсрочки от службы 1 июля 2023 года. Хоровиц утверждает, что для призыва ешиботников требуется провести логистические приготовления, адаптирующие для них условия службы, и это все еще не было сделано.