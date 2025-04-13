Чтобы не провоцировать: полиция эвакуирует машину подозреваемых в нападении на собаку

Полиция обратится в мировой суд Ришон ле-Циона с просьбой продлить срок содержания под стражей 62-летнего и 31-летнего жителей Петах-Тиквы, отца и сына, подозреваемых в жестоком обращении с животным.

Они были арестованы в пятницу вечером после появления видеозаписи, свидетельствующей о нападении на выгуливавшую собаку женщину и попытке задушить собаку, поскольку она якобы "шумела".

По завершении первого дня Песаха полиция препроводит подозреваемых в суд для продления их содержания под стражей.

Кроме того, полиция эвакуирует автомобиль подозреваемых, ставший объектом вандализма со стороны возмущенной общественности.

В течение субботы принадлежащий подозреваемым автомобиль был фактически уничтожен: вначале его забросали куриными яйцами, затем к яйцам добавился мусор, позднее кто-то разбил все окна машины и разрисовал ее графити оскорбительного содержания, а шины автомобиля были пробиты.