Нелегал, который сидит на крыше: полицейский дрон помог арестовать палестинца

Во вторник утром в ходе операции по выявлению палестинских нелегалов на территории Тель-Авивского округа был обнаружен подозреваемый, который пытался спрятаться от облавы на крыше здания в центре Тель-Авива. Сотрудники полиции проводили рейд по строительным объектам города, где могли работать или скрываться палестинские нелегалы.

Во время этой операции полиция при помощи оперативного дрона обнаружила подозреваемого, который забрался на крышу здания на улице Яркон, увидев приближение полиции: таким образом он надеялся "пересидеть" облаву". Полицейские, ориентируясь на передаваемое с беспилотника изображение, также поднялись на крышу здания и арестовали подозреваемого, 29-летнего жителя палестинских территорий.

Были также арестованы еще двое подозреваемых, возраст которых составляет около 30 лет, а также их 26-летний работодатель из Умм эль-Фахма. Задержанные были доставлены для допроса в полицейский участок "Лев-Тель-Авив".

В полиции подчеркивают, что работодатели и граждане, нанимающие палестинских нелегалов, не имеющих разрешений на пребывание и работу в Израиле, подвергают опасности и себя, и всех израильтян.