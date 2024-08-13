2000 уголовных заключенных угрожают начать голодовку протеста из-за условий содержания

Через полторы недели более двух тысяч уголовных заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, собираются начать голодовку в знак протеста против существенного ужесточения условий содержания и ухудшившегося отношения к ним охранников.

Как сообщает в понедельник, 13 августа, сайт 14 канала ИТВ, Итамар Бен-Гвир после вступления в должность министра национальной безопасности начал масштабную борьбу против поблажек в отношении отбывающих заключение в израильских тюрьмах криминальных авторитетов и уголовных заключенных – параллельно с ужесточением режима для заключенных террористов.

Уголовные заключенные жалуются на тесноту в камерах, унизительное обращение и агрессивность охранников. Протестная группа заключенных, в которую входят лидеры преступных группировок, отбывающие уголовные сроки в тюрьмах, обратилась к Итамару Бен-Гвиру с требованием пересмотреть условия содержания, в противном случае они угрожают началом массовой голодовки протеста.

В окружении Бен-Гвира отметили, что он считает протест заключенных поводом для гордости, поскольку "организованные преступные группировки много лет управляли тюрьмами и терроризировали охрану, но теперь их праздник закончился". Приближенные министра подчеркивают, что с уголовными заключенными необходимо обращаться жестко, параллельно с ухудшением условий содержания террористов в тюрьмах.