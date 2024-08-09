Бен-Гвир продлил запрет посещений заключенных террористов в тюрьмах еще на месяц
время публикации: 09 августа 2024 г., 11:13 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 11:24
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир подписал распоряжение о продлении запрета посещений террористов, находящихся в израильских тюрьмах, еще на месяц. Распоряжение основывается на профессиональной оценке служб безопасности.
Напомним, с начала войны "Железные мечи" у заключенных, отбывающих сроки за преступления против безопасности государства, не было свиданий с родственниками.
Помимо запрета свиданий, были ужесточены и другие условия содержания до установленного законом минимума.
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