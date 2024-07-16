Отчет общественной адвокатуры: дефицит мест в тюрьмах, преступления на почве ПТСР, жалобы на полицию

Общественная адвокатура опубликовала отчет о своей деятельности и о состоянии судебной системы и правоохранительных органов на 2023 год.

Отчет открывается главой о трудностях, с которыми столкнулась система после резни 7 октября и начала войны "Железных мечей", в том числе в связи с экстренными изменениями в законодательстве.

В отчете подчеркивается необходимость отдельного сопровождения тех, кто пострадал в результате резни или войны, подчеркивая, что во многих случаях уголовное преследование полицией не даст желаемого решения, и что такими случаями должны заниматься органы социальной помощи, службы психического здоровья, реабилитационные структуры. В частности, речь идет о правонарушениях, совершенных на почве посттравматического синдрома (в отчете приводится случай резервиста, ворвавшегося в квартиру соседки, считая что ее захватили террористы), на почве вызванного войной финансового краха и т.д.

Значительное внимание в отчете уделяется кризису пенитенциарной системы, которая вынуждена обеспечивать содержание 21000 заключенных при том, что максимальная разрешенная вместимость тюрем в соответствии с установленными законом стандартами составляет 14500 заключенных. Около 55% заключенных, включая около 3000 уголовных заключенных, находятся в местах заключения, где площадь на заключенного ниже установленного минимума. Около 4200 заключенных спят на матрасах, уложенных на полу.

В адвокатуре рекомендуют сократить использование ареста при легких правонарушениях и активнее использовать механизмы досрочного освобождения.

Также в отчете отмечается резкий рост количества жалоб на преступления, совершенные полицейскими. Если в 2021 году отдел расследования таких преступлений (МАХАШ) расследовал 119 жалоб, а в 2022 году – 161 жалобу, то в 2023 году таких жалоб было подано 265.