По данным израильского геологического института, вечером 6 августа землетрясение магнитудой 3,7 произошло возле побережья Хадеры, подземные толчки ощущались в Израиле.

Из геологического института сообщили, что были зафиксированы два подземных толчка: первый – в 20:27, и второй той же силы примерно через полчаса.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) не сообщал о землетрясении в нашем регионе.

Нет сообщений о разрушениях или пострадавших.

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