Землетрясение магнитудой 3,7 произошло возле побережья Хадеры
время публикации: 06 августа 2024 г., 21:57 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 22:01
По данным израильского геологического института, вечером 6 августа землетрясение магнитудой 3,7 произошло возле побережья Хадеры, подземные толчки ощущались в Израиле.
Из геологического института сообщили, что были зафиксированы два подземных толчка: первый – в 20:27, и второй той же силы примерно через полчаса.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) не сообщал о землетрясении в нашем регионе.
Нет сообщений о разрушениях или пострадавших.
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