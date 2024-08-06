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Израиль

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло возле побережья Хадеры

время публикации: 06 августа 2024 г., 21:57 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 22:01
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло возле побережья Хадеры
AP Photo/Wally Santana

По данным израильского геологического института, вечером 6 августа землетрясение магнитудой 3,7 произошло возле побережья Хадеры, подземные толчки ощущались в Израиле.

Из геологического института сообщили, что были зафиксированы два подземных толчка: первый – в 20:27, и второй той же силы примерно через полчаса.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) не сообщал о землетрясении в нашем регионе.

Нет сообщений о разрушениях или пострадавших.

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