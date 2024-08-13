Взрыв у Пещеры Праотцев, приведший к ранению пограничницы, стал результатом "игры с оружием"

По данным предварительного расследования обстоятельств взрыва возле Пещеры праотцев ("Меарат а-Махпела"), в результате которого днем ранее была легко ранена пограничница, произошел в результате "игры с оружием".

Во время расследования выяснилось, девушка-пограничница попросила у военнослужащих, находившихся на посту возле Пещеры праотцев, дать ей посмотреть на гранату. Полагая, что речь идет об учебном муляже, девушка выдернула чеку и бросила гранату на землю. Военнослужащие, с криком "Граната!" бросились искать укрытие за стеной и в охранной будке. В результате взрыва пограничница получила легкое ранение.

Военная полиция и отдел по расследованию нарушений, допущенных полицейскими, продолжают расследование этого инцидента.

Командирам пограничной полиции поручено провести дополнительный инструктаж о правилах безопасности с личным составом.