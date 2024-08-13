После попытки ракетного обстрела Тель-Авива ЦАХАЛ объявил об эвакуации двух кварталов Хан-Юниса

После запуска двух ракет в сторону Тель-Авива из района Хан-Юниса, ЦАХАЛ активизировал боевые действия в указанном районе.

Палестинские источники сообщают, что израильские военные объявили зоной боевых действий два квартала Хан-Юниса, рекомендовав местным жителям не подвергать свои жизни опасности и переместиться в гуманитарную зону.

Несколькими часами ранее ХАМАС опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлен процесс подготовки к запуску ракет. В том числе, на видео показано, что ракеты хранились под полом в жилом строении и их запуск осуществлялся либо из "гуманитарной" палатки, либо из здания, одна из стен которого затянута полиэтиленом.