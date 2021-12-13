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NEWSru.co.il :: В Израиле13 декабря 2021 г., 15:45

В строящемся туннеле в Галилее вспыхнул пожар; внутри находятся рабочие

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В строящемся туннеле в Галилее вспыхнул пожар; внутри могут находиться рабочие В строящемся туннеле в Галилее вспыхнул пожар; внутри могут находиться рабочие

В новом туннеле, который строится в районе Кохав-Ярден в Нижней Галилее, вспыхнул пожар. Десятки рабочих были эвакуированы.

Однако, по данным спасательных служб, в туннеле находятся не менее пяти человек.

Огонь уже потушен, но в туннеле наблюдается сильное задымление.

На месте работают сотрудники службы спасения и тушения пожаров.

Парамедики МАДА готовятся оказать помощь пострадавшим.

Информация уточняется.

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