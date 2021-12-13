В строящемся туннеле в Галилее вспыхнул пожар; внутри находятся рабочие
В новом туннеле, который строится в районе Кохав-Ярден в Нижней Галилее, вспыхнул пожар. Десятки рабочих были эвакуированы.
Однако, по данным спасательных служб, в туннеле находятся не менее пяти человек.
Огонь уже потушен, но в туннеле наблюдается сильное задымление.
На месте работают сотрудники службы спасения и тушения пожаров.
Парамедики МАДА готовятся оказать помощь пострадавшим.
Информация уточняется.
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