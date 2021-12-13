В строящемся туннеле в Галилее вспыхнул пожар; внутри находятся рабочие

В новом туннеле, который строится в районе Кохав-Ярден в Нижней Галилее, вспыхнул пожар. Десятки рабочих были эвакуированы.

Однако, по данным спасательных служб, в туннеле находятся не менее пяти человек.

Огонь уже потушен, но в туннеле наблюдается сильное задымление.

На месте работают сотрудники службы спасения и тушения пожаров.

Парамедики МАДА готовятся оказать помощь пострадавшим.

Информация уточняется.