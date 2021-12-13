Жителю Иерусалима, укравшему 5 литров перекиси водорода, предъявлено обвинение в пособничестве террору

Государственная прокуратура передала в Иерусалимский окружной суд обвинительное заключение против 25-летнего жителя столицы Мухаммада Сункрута.

Согласно тексту обвинения, Сункрут, работавший в фармацевтической компании, по просьбе друга похитил для него 5 литров перекиси водорода, требовавшейся для создания самодельной взрывчатки.

При этом подчеркивается, что Сункрут отказался взять плату за похищенный химикат, поскольку он предназначался для теракта.

Сункруту вменяется в вину участие в сделке по продаже оружия или веществ, предназначенных для террористической деятельности.