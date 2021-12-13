Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в педофилии

Пресс-служба правоохранительных органов опубликовала в понедельник, 13 декабря, обращение к родителям несовершеннолетних детей, которые могли пострадать от действий педофила.

В сообщении полиции говорится, что несколько недель назад жительница Иерусалима подала жалобу на "друга семьи", который совершал действия сексуального характера в отношении ее 11-летнего сына.

Полицией задержан 22-летний Мордехай Коэн-Хадад, житель квартала Неве-Яаков. По просьбе полиции суд разрешил опубликовать его имя и фотографию на начальной стадии расследования, так как у следственных органов возникли подозрения, что от его действий могли пострадать другие дети.

Мировой суд Иерусалима продлил срок содержания под стражей подозреваемого до 16 декабря.

Полиция просит: в случае обнаружения переписки детей в Instagram с этим пользователем сообщить по телефону 105.

Полиция просит позвонить по телефону 105 или подать жалобу в ближайшее отделение полиции в случае возникновения подозрений, что дети могли пострадать от действий подозреваемого.