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NEWSru.co.il :: В Израиле13 декабря 2021 г., 16:14

Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в педофилии

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Полиция просит помощи в расследовании дела против подозреваемого в педофилии

Пресс-служба правоохранительных органов опубликовала в понедельник, 13 декабря, обращение к родителям несовершеннолетних детей, которые могли пострадать от действий педофила.

В сообщении полиции говорится, что несколько недель назад жительница Иерусалима подала жалобу на "друга семьи", который совершал действия сексуального характера в отношении ее 11-летнего сына.

Полицией задержан 22-летний Мордехай Коэн-Хадад, житель квартала Неве-Яаков. По просьбе полиции суд разрешил опубликовать его имя и фотографию на начальной стадии расследования, так как у следственных органов возникли подозрения, что от его действий могли пострадать другие дети.


Мировой суд Иерусалима продлил срок содержания под стражей подозреваемого до 16 декабря.

Полиция просит: в случае обнаружения переписки детей в Instagram с этим пользователем сообщить по телефону 105.

Полиция просит позвонить по телефону 105 или подать жалобу в ближайшее отделение полиции в случае возникновения подозрений, что дети могли пострадать от действий подозреваемого.

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