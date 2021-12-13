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NEWSru.co.il :: В Израиле13 декабря 2021 г., 17:20

Трое палестинских арабов арестованы по подозрению в попытке похищения израильтянина

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Трое палестинских арабов арестованы по подозрению в попытке похищения израильтянина

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила в понедельник, 13 декабря, об аресте трех жителей Палестинской автономии по подозрению в попытке похищения жителя Хайфы.

В ночь на 13 декабря во время патрулирования улиц Хайфы полицейские обратили внимание на стоящую машину с работающим двигателем, внутри которой происходила борьба, и мужчина, связанный по рукам и ногам, звал на помощь.

В отделение полиции были доставлены двое палестинских арабов 20 и 30 лет, которые удерживали израильтянина.


В ходе расследования выяснилось, что ночью подозреваемые ворвались в дом задолжавшего им деньги израильтянина, круша и ломая мебель на своем пути. Они избили владельца дома, силой погрузили его в машину и намеревались отвезти на палестинские территории с тем, чтобы там вынудить его подписать договор о продаже принадлежащей ему земли.

Мировой суд Хайфы продлил срок ареста подозреваемых до 16 декабря.

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