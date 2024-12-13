Суд освободил ультралевого репатрианта Андрея Кржановского, возмутившего израильтян

Ультралевый активист Андрей Кржановский, который был арестован в четверг, 12 декабря, после того, как по сети распространилась видеозапись, на которой он наклеивает стикер Free Palestine на памятник в Сдероте, освобожден по решению суда. В изоляторе он провел всего одну ночь.

По мнению судьи Сиван Коэн из мирового суда Ашкелона, нет никаких признаков, что Кржановский представляет опасность для общества, как это утверждала полиция, и поэтому она распорядилась освободить его из-под стражи. Кржановскому запрещено в течение 30 дней приближаться к мемориальным объектам и памятникам. Полиция подала апелляцию на это решение.

Андрей Кржановский устроил провокацию около двух недель назад, наклеив стикер Free Palestine на памятник в Сдероте, посвященный памяти капитана ЦАХАЛа Шило Коэна, бойца пограничной полиции, погибшего в боях с террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года.

Кржановский ранее неоднократно задерживался за подстрекательство, проникновение в "зону А" , в серии опубликованных им в социальных сетях фотографий и видео он снимается в разных городах палестинской автономии после антитеррористических операций, таким образом он посещал Дженин, Туль-Карем и Тубас. Он обращается к своим читателям на английском языке и обвиняет Израиль в нарушениях прав палестинцев.

По утверждениям в социальных сетях, Андрей Кржановский репатриировался из России около года назад из-за опасности призыва в армию, после чего начал активистскую деятельность в Израиле. Он не владеет ивритом, поэтому обращается к своим последователям на английском языке, которым он владеет на высоком уровне: ранее он учился в Великобритании, но бросил университет. Себя он называет "независимым журналистом и правозащитником из Палестины".