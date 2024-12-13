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Израиль

Стройка в Бней-Браке заморожена на месяц за найм палестинских нелегалов

Полиция
Нелегалы
время публикации: 13 декабря 2024 г., 13:35 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 13:51
Стройка в Бней-Браке заморожена на месяц за найм палестинских нелегалов
Пресс-служба полиции Израиля

Глава полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргроф подписал ордер о закрытии строительного объекта в Бней-Браке, на котором работали восемь палестинских нелегалов.

В рамках полицейской операции по выявлению нелегалов сотрудники полиции и муниципального патруля Бней-Брака обнаружили на строительном объекте на улице Нордау в Бней-Браке восемь палестинцев, не имеющих разрешений на пребывание и на работу в Израиле.

Нелегалы были задержаны и переданы для допроса в полицию, в рамках расследования стройка была заморожена на месяц, до 10 января. Расследование по этому делу продолжается, против работодателя нелегалов будут представлены обвинения.

Ранее в пятницу на семь дней был закрыт зал торжеств в Ашкелоне, также незаконно нанимавший палестинских нелегалов.

Израиль
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