В Иерусалиме велосипедист получил тяжелые травмы на дороге

На Дерех Йерихо в Иерусалиме в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал велосипедист. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что юноша примерно 18 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим".

По словам свидетелей, с которыми говорила бригада "скорой", велосипедист столкнулся с другим транспортным средством.

Дорожная полиция расследует обстоятельства происшествия.