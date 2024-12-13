В Иерусалиме велосипедист получил тяжелые травмы на дороге
время публикации: 13 декабря 2024 г., 17:56 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 17:56
На Дерех Йерихо в Иерусалиме в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал велосипедист. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что юноша примерно 18 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Пострадавший доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим".
По словам свидетелей, с которыми говорила бригада "скорой", велосипедист столкнулся с другим транспортным средством.
Дорожная полиция расследует обстоятельства происшествия.
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