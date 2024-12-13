Впервые после 7 октября Великобритания, Китай и Япония отменили рекомендацию "не посещать Израиль"

В пятницу, 13 декабря, министерство иностранных дел Великобритании обновило

свои рекомендации для туристов относительно поездок в Израиль. В новой версии туристов больше не просят воздержаться от поездок в Израиль, но рекомендуют не посещать районы на границе с Ливаном и Сирией, и категорически не советуют ездить в Бейт-Лехем, Рамаллу, Иерихон, Туль-Карем, Дженин и Тубас.

Следом за Великобританией о смягчении рекомендаций для туристов при посещении Израиля сообщили Китай и Япония.

Рекомендации относительно поездок в Израиль смягчены перечисленными странами впервые после "резни 7 октября".

Обозреватель новостной службы N12 Керен Бецалель полагает, что эти решения могут способствовать возвращению туристов, инвесторов и бизнесменов в Израиль. Это также может послужить стимулом для иностранных авиакомпаний возобновить полеты в Тель-Авив.