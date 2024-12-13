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Израиль

Впервые после 7 октября Великобритания, Китай и Япония отменили рекомендацию "не посещать Израиль"

Авиация
Туризм
МИД
время публикации: 13 декабря 2024 г., 17:43 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 17:43
Аэропорт "Бен-Гурион" 2018 год
Moshe Shai/FLASH90

В пятницу, 13 декабря, министерство иностранных дел Великобритании обновило

свои рекомендации для туристов относительно поездок в Израиль. В новой версии туристов больше не просят воздержаться от поездок в Израиль, но рекомендуют не посещать районы на границе с Ливаном и Сирией, и категорически не советуют ездить в Бейт-Лехем, Рамаллу, Иерихон, Туль-Карем, Дженин и Тубас.

Следом за Великобританией о смягчении рекомендаций для туристов при посещении Израиля сообщили Китай и Япония.

Рекомендации относительно поездок в Израиль смягчены перечисленными странами впервые после "резни 7 октября".

Обозреватель новостной службы N12 Керен Бецалель полагает, что эти решения могут способствовать возвращению туристов, инвесторов и бизнесменов в Израиль. Это также может послужить стимулом для иностранных авиакомпаний возобновить полеты в Тель-Авив.

Израиль
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