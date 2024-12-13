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Израиль

Палестинские источники утверждают: в ходе операции ЦАХАЛа в Бейт-Ауа убит не террорист, а инвалид

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 13 декабря 2024 г., 19:44 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 19:44
Палестинские источники утверждают: в ходе операции ЦАХАЛа в Бейт-Ауа убит не террорист, а инвалид
Ahmad Khateib/ Flash90

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что в деревне Бейт-Ауа, возле Хеврона, израильскими военнослужащими был застрелен 23-летний Махмуд Масламэ – юноша с особыми потребностями.

Ранее пресс-службы полиции и ЦАХАЛа сообщили о проведении совместной операции в деревне Бейт-Ауа, расположенной в зоне ответственности региональной бригады "Иегуда".

Операция проводилась на основании разведданных, ее целью был арест разыскиваемого террориста, задание было выполнено.

В сообщении пресс-служб указывается, что в ходе операции был ликвидирован еще один боевик, "представлявший угрозу для "псевдоарабов" МАГАВа.

Израиль
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