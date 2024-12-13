"Цева Адом" в Ашкелоне и на границе с сектором Газы. Силами ПВО перехвачены две ракеты
время публикации: 13 декабря 2024 г., 21:01 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 21:12
В 20:59 – 21:00 сигналы тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали на юге Ашкелона, а также населенных пунктах на границе с Газой.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что из центральной части сектора были запущены две ракеты, они были перехвачены "Железным куполом".
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" не поступало данных о раненых в результате обстрела.