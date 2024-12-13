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Израиль

"Цева Адом" в Ашкелоне и на границе с сектором Газы. Силами ПВО перехвачены две ракеты

Газа
Цева адом
ХАМАС
время публикации: 13 декабря 2024 г., 21:01 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 21:12
Сигнал тревоги прозвучал в Ашкелоне и на границе с сектором Газы
Ayal Margolin/Flash90

В 20:59 – 21:00 сигналы тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали на юге Ашкелона, а также населенных пунктах на границе с Газой.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что из центральной части сектора были запущены две ракеты, они были перехвачены "Железным куполом".

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" не поступало данных о раненых в результате обстрела.

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