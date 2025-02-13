x
13 февраля 2025
|
последняя новость: 21:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 февраля 2025
|
13 февраля 2025
|
последняя новость: 21:47
13 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Радиоведущий Дори Бен-Зеэв, сбивший насмерть женщину в Хайфе, утверждает, что ехал на зеленый

ДТП
время публикации: 13 февраля 2025 г., 21:47 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 21:50
Радиоведущий Дори Бен-Зеэв, сбивший насмерть женщину в Хайфе, утверждает, что ехал на зеленый
Avshalom Sassoni/Flash90

Известный израильский музыкант и радиоведущий Дори Бен-Зеэв, подозреваемый в ДТП со смертельным исходом, произошедшем 12 февраля в Хайфе, утверждает, что он ехал на зеленый свет светофора.

По информации сайта Ynet, расследование обстоятельств аварии продолжается, однако следователи дорожной полиции получают все больше подтверждений того, что 47-летняя Виорика Финкельштейн переходила дорогу на красный свет и была сбита боковой частью машины. При этом в полиции подчеркивают, что расследование еще не закончено.

Днем ранее из окружения 75-летнего радиоведущего сообщили журналистам, что он глубоко потрясен и переживает случившееся, "его сердце с семьей погибшей женщины".

Дори Бен-Зеэв лауреат премии Израильской ассоциации творчества за выдающиеся достижения и премии Landau Arts Award.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2025

За рулем машины, сбившей насмерть Виорику Финкельштейн, был известный радиоведущий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2025

В Хайфе автомобиль насмерть сбил женщину