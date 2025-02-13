Радиоведущий Дори Бен-Зеэв, сбивший насмерть женщину в Хайфе, утверждает, что ехал на зеленый

Известный израильский музыкант и радиоведущий Дори Бен-Зеэв, подозреваемый в ДТП со смертельным исходом, произошедшем 12 февраля в Хайфе, утверждает, что он ехал на зеленый свет светофора.

По информации сайта Ynet, расследование обстоятельств аварии продолжается, однако следователи дорожной полиции получают все больше подтверждений того, что 47-летняя Виорика Финкельштейн переходила дорогу на красный свет и была сбита боковой частью машины. При этом в полиции подчеркивают, что расследование еще не закончено.

Днем ранее из окружения 75-летнего радиоведущего сообщили журналистам, что он глубоко потрясен и переживает случившееся, "его сердце с семьей погибшей женщины".

Дори Бен-Зеэв лауреат премии Израильской ассоциации творчества за выдающиеся достижения и премии Landau Arts Award.