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Израиль

В результате ДТП на 79-м шоссе травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 13 февраля 2025 г., 21:28 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 21:51
В результате ДТП на 79-м шоссе травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На 79-м шоссе, между развязками Солелим и Ципори, мотоциклист не справился с управлением, потерял равновесие и байк опрокинулся.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 20 лет) получил черепно-мозговую травму. Его состояние критическое, на месте проводятся реанимационные мероприятия.

Пострадавший доставлен в Итальянскую больницу в Нацерете.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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