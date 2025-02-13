В результате ДТП на 79-м шоссе травмирован мотоциклист
время публикации: 13 февраля 2025 г., 21:28 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 21:51
На 79-м шоссе, между развязками Солелим и Ципори, мотоциклист не справился с управлением, потерял равновесие и байк опрокинулся.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 20 лет) получил черепно-мозговую травму. Его состояние критическое, на месте проводятся реанимационные мероприятия.
Пострадавший доставлен в Итальянскую больницу в Нацерете.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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