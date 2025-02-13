ДТП недалеко от границы с Сирией, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Утром 13 февраля на 91-й дороге недалеко от поселка Мишмар а-Ярден (в нескольких километрах от границы с Сирией) столкнулись два автомобиля. В результате аварии тяжело травмирован мужчина 30-40 лет. Девушка получила травмы средней тяжести. Еще один человек был травмирован легко.

На месте происшествия находятся бригады скорой помощи "Маген Давид Адом" и военные.

Тяжело травмированный мужчина доставлен на вертолете в больницу РАМБАМ в Хайфе. Другие пострадавшие направлены в больницу "Зив" в Цфате.