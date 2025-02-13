Партии берут в долг у Кнессета: общий размер долгов достиг 146 миллионов шекелей

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал очередной отчет, касающийся кредитной и финансовой деятельности политических партий в Израиле. Из этого отчета следует, что менее чем за десять лет совокупные долги партий выросли более чем в три раза – с 35 миллионов шекелей до 146 миллионов шекелей. В своем отчете Энгельман выражает опасения, что эти долги партии не вернут.

По словам государственного контролера, партии используют свое текущее финансирование от государства, предназначенное для связи с общественностью и обработку запросов избирателей между выборами, чтобы покрывать дефициты бюджета, ставшие следствием предвыборных кампаний. Более того, партии даже берут займы у Кнессета, чтобы покрыть свои расходы.

В ходе проверки текущих счетов 16 фракций, представленных в Кнессете 25-го созыва и получавших государственное финансирование в период с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года, государственный контролер поставил положительные оценки 14 фракциям, а фракции, допустившие нарушения в отчетности, был наложен денежный штраф.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", партии-нарушители это "Агудат Исраэль", просрочившая уплату налогов и не подавшая финансовую отчетность, "Оцма Иегудит" (те же нарушения), ТААЛ, не подавшая свовременно отчет госконтролеру, и "Эрец Исраэль Шелану" (в Кнессете 25-го созыва не представлена).