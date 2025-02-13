Нетаниягу принял участие в совещании по ситуации в Южном военном округе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сегодня, 13 февраля, принял участие в заседании по ситуации в Южном военном округе – в районе Газы.

В совещании приняли участие министр обороны Исраэль Кац, министр стратегического планирования Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби, действующий начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, назначенный начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир, глава ШАБАКа Ронен Бар, командующий Южным военным округом Ярон Финкельман, а также высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа и служб безопасности.