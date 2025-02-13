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Израиль

Нетаниягу принял участие в совещании по ситуации в Южном военном округе

Газа
Биньямин Нетаниягу
ЦАХАЛ
время публикации: 13 февраля 2025 г., 16:01 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 16:10
Нетаниягу принял участие в совещании по ситуации в Южном военном округе
Фото: Хаим Цах/GPO

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сегодня, 13 февраля, принял участие в заседании по ситуации в Южном военном округе – в районе Газы.

В совещании приняли участие министр обороны Исраэль Кац, министр стратегического планирования Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби, действующий начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, назначенный начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир, глава ШАБАКа Ронен Бар, командующий Южным военным округом Ярон Финкельман, а также высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа и служб безопасности.

Израиль
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Источник: "Нетаниягу придерживается версии Трампа – в субботу должны освободить всех"