13-й телеканал: полиция намерена отправить следственную группу в Эфиопию для поиска Айманут Касау

Спустя год после исчезновения 9-летней Айманут Касау полиция Израиля взвешивает возможность отправки в Эфиопию следственной группы. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения.

Девочка, находившаяся вместе с Айманут Касау в момент ее исчезновения, рассказывает, что она раскачивала качели, на которых сидела ее подруга. Два человека сели недалеко от них на скамейку и о чем-то шептались. Вдруг она услышала шум, пошла посмотреть, что произошло, и увидела дерущихся детей. А когда вернулась Айманут уже не было на качелях, и также исчезли люди, сидевшие на скамейке. Рассказ этой девочки вошел в документальный фильм "Айманут: Открытое дело", который будет показан 13-м каналом в конце месяца.

9-летняя Айманут Касау жила в Цфате. Последний раз ее видели на улице ЦАХАЛ в 19:30 25 февраля 2024 года. Еврейское агентство "Сохнут" обещало заплатить 100 тысяч шекелей тому, кто поможет найти девочку. Ее отец утверждает, что за несколько дней до исчезновения была предпринята попытка ее похитить. О попытке похищения он узнал со слов детей, находившихся на детской площадке. По их словам, Айманут пытался похитить мужчина, одетый как религиозный еврей.