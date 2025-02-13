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Израиль

Неопытный водитель обвинен в ДТП, приведшем к гибели Нати и Юлии Охайон

ДТП
Суд
Прокуратура
время публикации: 13 февраля 2025 г., 14:02 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 14:02
Неопытный водитель обвинен в ДТП, приведшем к гибели Нати и Юлии Охайон
Flash90

Государственная прокуратура подала в суд по транспортным делам обвинительное заключение против 20-летнего Яакова Мурсиано из Ашдода, неопытного водителя, чье халатное вождение привело к ДТП со смертельным исходом на шоссе 1 Иерусалим-Тель-Авив, в результате которого погибла супружеская пара Нати и Юлия Охайон.

По данным обвинительного заключения, 19 сентября 2024 года рано утром Яаков Мурсиано, неопытный водитель, чьи водительские права были аннулированы за ранее совершенные нарушения правил дорожного движения, ехал со скоростью 135 километров в час по шоссе 1.

Возле перекрестка Латрун он врезался в автомобиль супругов Охайон, направлявшихся в аэропорт Бен-Гурион. В результате столкновения Нати и Юлия Охайон погибли на месте происшествия, пострадали также другие водители, вовлеченные в аварию.

Мурсиано вменяется причинение смерти по неосторожности во время халатного вождения транспортного средства, множественные нарушения правил дорожного движения, которые привели к ДТП со смертельным исходом и материальным ущербом.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой аннулировать водительские права обвиняемого до завершения судебных разбирательств.

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