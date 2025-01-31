Осторожно, мошенники: полиция сообщает об активизации преступников на севере Израиля

В последнее время было зафиксировано множество случаев, когда мошенники выдавали себя за представителей телекоммуникационных компаний или банков и обращались к русскоязычным гражданам, в основном пожилым, на севере страны, и запрашивали личные или финансовые данные. Пресс-служба полиции опубликовала ряд рекомендаций, которые помогут вам уберечь себя и своих близких. Обязательно поделитесь ими со своими пожилыми родителями и знакомыми.

Мошенники выдают себя за представителей банка или компании сферы услуг: в полиции отмечают, что мошенники общаются на русском языке и выдают себя за сотрудников банка или компании связи. Они заявляют о "необычной активности" на банковском счете и требуют предоставить личную информацию или пароли. Другой метод заключается в отправке поддельной ссылки на сайт банка, где жертве предлагается ввести данные для доступа к своей учетной записи.

Удаленный захват устройства. В некоторых случаях злоумышленники убеждают жертв загрузить приложения для удаленного захвата, такие как поддельное "Gett Access", чтобы получить доступ к устройствам и банковским счетам.

Использование поддельных документов. Мошенники предоставляют поддельные документы (например, документы представителя полиции или банка), чтобы убедить жертв в своей надежности. Они просят жертв сохранять конфиденциальность информации и не рассказывать об их контакте никому, включая своих близких. Ни в коем случае нельзя выполнять это требование.

Масштаб ущерба: За последний год были зарегистрированы сотни случаев, экономический ущерб от которых составил миллионы шекелей. Мошенники в основном нацелены на русскоязычное население, в последнее время, на жителей Севера страны.

Рекомендации:

– Никогда не сообщайте личную информацию по телефону. Если вы получили подозрительный звонок, повесьте трубку и сообщите об этом в полицию по номеру 100.

– Остерегайтесь "заманчивых" предложений. Мошенники могут предлагать "инвестиционные возможности" или денежное вознаграждение в обмен на первоначальный взнос. Помните: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это мошенничество. Проконсультируйтесь с родственником и сообщайте о любых подозрительных случаях в полицию.

– Остерегайтесь неожиданных посетителей. Мошенники могут прийти к вам домой и выдать себя за техников или обслуживающий персонал. Потребуйте предъявить удостоверение личности (сфотографируйте его) и проконсультируйтесь с соответствующей компанией, прежде чем разрешить вход. В подозрительном случае вызывайте полицию.

– Защитите свою личную информацию в интернете. Мошенники также используют Интернет для кражи личной информации. Не переходите по незнакомым ссылкам и не предоставляйте конфиденциальную информацию на незащищенных сайтах. Если вы пострадали, сообщите об этом по телефону горячей линии 100 или на горячую линию Национальной кибербезопасности по телефону 119.

– В случае возникновения подозрительных ситуаций обращайтесь в полицию. Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества или попытки мошенничества, немедленно обратитесь в полицию по телефону 100 или в ближайший полицейский участок. Своевременное сообщение может предотвратить дальнейший ущерб и помочь другим избежать подобных инцидентов.