Внимание, розыск: пропал Юрий Кирцидели
время публикации: 13 февраля 2025 г., 17:08 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 17:08
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал Юрий Кирцидели, проживающий на севере Израиля.
Приметы пропавшего: худощавого телосложения, светлые волосы, светлые глаза. В последний раз его видели в Маале-Адумим. Возраст и точное место жительство пропавшего в сообщении полиции не указаны.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицейский участок Ноф а-Галиль по телефону 04-6029444.
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