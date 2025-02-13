Внимание, розыск: пропал Юрий Кирцидели

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал Юрий Кирцидели, проживающий на севере Израиля.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, светлые волосы, светлые глаза. В последний раз его видели в Маале-Адумим. Возраст и точное место жительство пропавшего в сообщении полиции не указаны.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицейский участок Ноф а-Галиль по телефону 04-6029444.