В ответ на попытку ракетного обстрела ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в центре сектора

Источники в Газе передают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли авиаудар по цели в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в центральной части сектора.

Ранее из этого района была предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории. На видео, опубликованных жителями Газы в социальных сетях, видно, как вскоре после запуска ракета потеряла скорость и рухнула на землю.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что ракета не перелетела забор безопасности на границе сектора и Израиля, и упала на палестинской территории. По оценкам израильских военных, ракета упала из-за технической неисправности. Армейская пресс-служба также опубликовала видео, на котором запечатлен запуск ракеты.

При этом источники в Газы утверждают, что в Аль-Бурейдже произошел взрыв ракеты, "оставленной израильскими военными", в результате чего погиб 15-летний подросток.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что силами ВВС уничтожена установка, из которой ранее был осуществлен запуск ракеты.

По информации новостной службы N12, нанесение удара по сектору Газа было утверждено главой правительства Биньямином Нетаниягу и министром обороны Исраэлем Кацем во время совещания по оценке ситуации в сфере безопасности.