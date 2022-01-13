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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2022 г., 21:12

В Иерусалиме проходит демонстрация протеста правых активистов

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В Иерусалиме проходит демонстрация протеста правых активистов

У здания министерства главы правительства в Иерусалиме проходит массовая демонстрация протеста, в которой принимают участие несколько тысяч правых активистов.

В общей сложности около 5000 человек выступают против сноса форпоста Хомеш и захвата палестинцами открытых пространств в Иудее, Самарии и Негеве. Также протестующие требуют легализации "молодых поселений".

В демонстрации участвуют депутаты Итамар Бен-Гвир, Бецалель Смотрич и Орит Струк (оба – "Ционут Датит"), Шломо Караи ("Ликуд"), глава регионального совета округа Биньямин Исраэль Ганц и другие главы региональных советов в Иудее и Самарии.


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