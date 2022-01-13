Начато расследование обстоятельств гибели двух офицеров спецназа в Иорданской долине
Поздно вечером 12 января около базы ЦАХАЛа "Наби Муса" в Иорданской долине в результате трагической ошибки были смертельно ранены двое офицеров специального подразделения "Эгоз": майор Офек Арон (28) из Бат-Яма и майор Итамар Эльхарар (26) из поселка Бней Реэм.
Два командира рот бригады специального назначения патрулировали местность, когда заметили в районе стрельбища подозрительное движение и начали процедуру задержания, включающую в себя предупредительные выстрелы в воздух. Офицер другого подразделения бригады, решивший в ночных условиях, что его обстреливают террористы, открыл в ответ стрельбу на поражение.
Офицеры, получившие тяжелейшие ранения, были доставлены вертолетом в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме, однако по дороге скончались. Врачи больницы были вынуждены констатировать факт их смерти.
Военная полиция начала расследование обстоятельств трагедии. Согласно предварительным данным, офицеры вышли за пределы базы для дополнительного патрулирования, поскольку в тот день с полигона было украдено принадлежавшее их ротам оборудование.
Расследование продолжается.
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Разрешено к публикации: в Иорданской долине погибли майор Офек Аарон и майор Итамар Эльхарар
На учениях в Иорданской долине погибли два офицера ЦАХАЛа