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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2022 г., 08:54

Задержаны несколько десятков участников беспорядков в Негеве

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Задержаны несколько десятков участников беспорядков в Негеве

В ночь на 13 января полиция и бойцы МАГАВ задержали 21 подозреваемого в участии беспорядков в Негеве в ходе лесопосадок.

Шесть человек были задержаны в Рахате. Семеро - в Тель-Шева. Восемь - в Сегев-Шалом.

Напомним, в бедуинских населенных пунктах Негева вспыхнули беспорядки в связи с проведением лесопосадок Еврейским национальным фондом (ККЛ).

Беспорядки начались после того, как депутаты от фракции "Ликуд" посетили Негев, чтобы оказать поддержку операции лесопосадок на фоне давления, которое оказывается партией РААМ, требующей прекратить лесопосадки. Глава этой партии Мансур Аббас заявил, что его партия прекращает голосовать с коалицией до тех пор пока лесопосадки не будут прекращены. В связи с этим, коалиция отменила все договоренности о взаимозаменах в Кнессете.


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