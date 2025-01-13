Организация "Альмагор" требует опубликовать списки террористов, освобождаемых в рамках сделки

Общественная организация пострадавших от террора "Альмагор" обратилась в отдел помилования министерства юстиции с требованием обнародовать список террористов, которые будут освобождены из израильских тюрем в рамках соглашения с ХАМАСом.

В письме, отправленном от имени доктора Арье Бахраха, сын которого был убит в теракте в Вади Кельт в 1995 году, и подполковника в отставке Меира Индора, говорится, что в прошлом списки освобождаемых публиковались, чтобы позволить родственникам жертв террора ознакомиться с ними и подать апелляцию против освобождения убийц своих близких.

В письме, которое цитирует сайт "Аруц-7", говорится: "Согласно сообщениям в СМИ вам был передан список террористов, включенных в сделку с ХАМАСом. Мы просим срочно передать нам эти списки, чтобы дать возможность подать наши возражения. В этой сделке есть еще одна сторона, имеющая законный статус, это пострадавшие от террора и семьи погибших".