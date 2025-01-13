x
13 января 2025
|
последняя новость: 12:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 января 2025
|
13 января 2025
|
последняя новость: 12:55
13 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Скандал вокруг Ицхака Амита: требование проверки и замораживания назначения

Расследование
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 13 января 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 12:35
Скандал вокруг Ицхака Амита: требование проверки и замораживания назначения
Chaim Goldberg/Flash90

Движение "Им Тирцу" обратилось в Управление по рассмотрению жалоб на судей, а также в комиссию по назначению судей с просьбой остановить процесс назначения Ицхака Амита на должность главы Верховного суда. Обращение последовало в связи с публикацией портала Ynet.

"Необходимо завершить расследование действий судьи до того, как будет принято окончательное решение. Речь идет об очень серьезных подозрениях, которые свидетельствуют о конфликте интересов. Общественность имеет право знать правду", – говорится в обращении.

В политической системе, в первую очередь в коалиции, отреагировали на публикацию. Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман заявил, что назначение Амита на должность главы Верховного суда должно быть остановлено. "Этот человек не имеет права занимать должность главы Верховного суда. Он не может нести ответственность за оценку дисциплины действующих судей", – сказал Ротман.

Депутат Мерав Коэн ("Еш Атид") потребовала проведения тщательной проверки опубликованных материалов. В интервью Ynet, депутат Коэн заявила, что если факты подтвердятся, назначение Ицхака Амита на должность главы Верховного суда должно быть остановлено.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 января 2025

Ynet: судья Амит получал услуги адвокатов, чьи дела и кандидатуры позднее рассматривал