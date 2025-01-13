Скандал вокруг Ицхака Амита: требование проверки и замораживания назначения

Движение "Им Тирцу" обратилось в Управление по рассмотрению жалоб на судей, а также в комиссию по назначению судей с просьбой остановить процесс назначения Ицхака Амита на должность главы Верховного суда. Обращение последовало в связи с публикацией портала Ynet.

"Необходимо завершить расследование действий судьи до того, как будет принято окончательное решение. Речь идет об очень серьезных подозрениях, которые свидетельствуют о конфликте интересов. Общественность имеет право знать правду", – говорится в обращении.

В политической системе, в первую очередь в коалиции, отреагировали на публикацию. Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман заявил, что назначение Амита на должность главы Верховного суда должно быть остановлено. "Этот человек не имеет права занимать должность главы Верховного суда. Он не может нести ответственность за оценку дисциплины действующих судей", – сказал Ротман.

Депутат Мерав Коэн ("Еш Атид") потребовала проведения тщательной проверки опубликованных материалов. В интервью Ynet, депутат Коэн заявила, что если факты подтвердятся, назначение Ицхака Амита на должность главы Верховного суда должно быть остановлено.