Ynet: судья Амит получал услуги адвокатов, чьи дела и кандидатуры позднее рассматривал

Судья Верховного суда Ицхак Амит выступал в последние годы в качестве стороны на нескольких процессах в гражданских судах под другим именем. Эту информацию публикует в понедельник, 13 января, журналист портала Ynet Нетаэль Бандель.

Он сообщает также, что в 2019 году муниципалитет Тель-Авива представил в суд по мелким искам обвинение против Амита. Речь идет о делах, связанных с квартирой, которая находится во владении Ицхака Амита (в прошлом Ицхак Гольдфрайнд) и его брата Ханоха Дова Гольдфрайнда.

В последние годы было несколько судебных тяжб, в рамках которых братья Гольдфрайнд отстаивали свои интересы, не сообщив, что речь идет о судье Верховного суда. Судья, рассматривавший одно из этих дел, позднее был кандидатом на новую должность, и комиссия по назначению судей при участии Ицхака Амита рассматривала его кандидатуру. Одновременно Ицхак Амит рассматривал дело, которое вела адвокатская контора, представлявшая его и его брата в тяжбе с муниципалитетом Тель-Авива.

Как пишет Бандель, в 2019 году муниципалитет Тель-Авива представил в суд по муниципальным вопросам обвинение против Ицхака Амита и его брата. Обвинение было связано с тем, что владельцы квартиры проигнорировали требование муниципалитета устранить неисправность в квартире, угрожающую безопасности жителей дома. Однако через несколько месяцев обвинение судье Амиту было отозвано, и фигурантом дела остался лишь его брат. Позднее неисправность была устранена, и дело закрыто. Как пишет Ynet, судья Амит знал, что муниципалитет предъявил ему обвинения, и тем не менее, принимал участие в рассмотрении двух дел, в которых стороной была мэрия города.

Проверка, проведенная корреспондентом Ynet, показала, что судья Амит не сообщал никому о судебных делах, в которых он был стороной, начиная с 2019 года и до сегодняшнего дня. Он также не сообщил имена адвокатов, которые представляли его в суде. Такая информация необходима для того, чтобы избежать конфликта интересов. Ynet сообщает, что позднее Амит в качестве судьи Верховного суда трижды рассматривал дела, где одну из сторон представлял совладелец адвокатской конторы, ранее защищавшей интересы Амита и его брата.

Из Управления судебной системой, в частности, передали, что судья Амит узнал об упомянутых делах только после запроса, направленного журналистом. "Соответственно, судья не знал о какой-либо связи между этими делами и судьями и адвокатами, упоминавшимися в запросе", – говорится в ответе Управления судебной системой.

Напомним, что судья Ицхак Амит является главным кандидатом на должность главы Верховного суда. Голосование за его кандидатуру должно состояться не позднее 16 января.