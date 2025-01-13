Пожилая женщина погибла при пожаре в Кфар-Врадим

В результате пожара в частном доме в Кфар-Врадим на севере Израиля погибла пожилая женщина. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщение о пожаре поступило в 11:20.

Пожарные вытащили из дома женщину в возрасте около 80 лет, к моменту прибытия медиков она не подавала признаков жизни. В доме было много черного густого дыма, и по предварительным данным, женщина задохнулась продуктами горения.

Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать ее смерть.