Пожилая женщина погибла при пожаре в Кфар-Врадим
время публикации: 13 января 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 12:32
В результате пожара в частном доме в Кфар-Врадим на севере Израиля погибла пожилая женщина. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщение о пожаре поступило в 11:20.
Пожарные вытащили из дома женщину в возрасте около 80 лет, к моменту прибытия медиков она не подавала признаков жизни. В доме было много черного густого дыма, и по предварительным данным, женщина задохнулась продуктами горения.
Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать ее смерть.
Ссылки по теме