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Израиль

Пожилая женщина погибла при пожаре в Кфар-Врадим

Мада
Пожары
Погибшие
время публикации: 13 января 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 12:32
Пожилая женщина погибла при пожаре в Кфар-Врадим
Пресс-служба МАДА

В результате пожара в частном доме в Кфар-Врадим на севере Израиля погибла пожилая женщина. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщение о пожаре поступило в 11:20.

Пожарные вытащили из дома женщину в возрасте около 80 лет, к моменту прибытия медиков она не подавала признаков жизни. В доме было много черного густого дыма, и по предварительным данным, женщина задохнулась продуктами горения.

Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать ее смерть.

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