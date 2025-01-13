Источники: ЦАХАЛ атаковал автомобиль на юге Газы, четверо убитых

Источники в Газе сообщают о четырех убитых в результате удара ЦАХАЛа по автомобилю на севере Рафаха, на юге сектора.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что авиаудар по машине был нанесен, когда она проезжала около Beauty Plus Hall.

Кто находился в этом автомобиле, пока не сообщается.

ЦАХАЛ не публиковал комментариев по поводу этой атаки.