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Израиль

Источники: ЦАХАЛ атаковал автомобиль на юге Газы, четверо убитых

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 13 января 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 09:46
Источники: ЦАХАЛ атаковал автомобиль на юге Газы, четверо убитых
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Источники в Газе сообщают о четырех убитых в результате удара ЦАХАЛа по автомобилю на севере Рафаха, на юге сектора.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что авиаудар по машине был нанесен, когда она проезжала около Beauty Plus Hall.

Кто находился в этом автомобиле, пока не сообщается.

ЦАХАЛ не публиковал комментариев по поводу этой атаки.

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