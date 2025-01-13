Участники протеста против соглашения с ХАМАСом перекрыли въезд в Иерусалим
время публикации: 13 января 2025 г., 20:51 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 21:04
Возле Струнного моста в Иерусалиме проходит акция протеста против соглашения с ХАМАСом, которое бы включало прекращение боевых действий в секторе Газы. Демонстранты перекрыли въезд в столицу, что привело к столкновениям с полицией.
Телеканал "Кан-11" уточняет: демонстранты настаивают на сделке, в рамках которой были бы возвращены все похищенные террористами израильтяне.
Известно, что один из демонстрантов задержан по подозрению в участии в беспорядках.
В протесте участвуют родственники похищенных ХАМАСом израильтян, семьи погибших в этой войне, а также правые активисты, участники форумов "Тиква" и "Гвура".