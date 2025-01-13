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Израиль

Участники протеста против соглашения с ХАМАСом перекрыли въезд в Иерусалим

Заложники
Полиция
Иерусалим
Акции протеста
время публикации: 13 января 2025 г., 20:51 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 21:04
Участники протеста против соглашения с ХАМАСом перекрыли въезд в Иерусалим
Chaim Goldberg/Flash90

Возле Струнного моста в Иерусалиме проходит акция протеста против соглашения с ХАМАСом, которое бы включало прекращение боевых действий в секторе Газы. Демонстранты перекрыли въезд в столицу, что привело к столкновениям с полицией.

Телеканал "Кан-11" уточняет: демонстранты настаивают на сделке, в рамках которой были бы возвращены все похищенные террористами израильтяне.

Известно, что один из демонстрантов задержан по подозрению в участии в беспорядках.

В протесте участвуют родственники похищенных ХАМАСом израильтян, семьи погибших в этой войне, а также правые активисты, участники форумов "Тиква" и "Гвура".

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 января 2025

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