Израильтяне, потерявшие близких в войне, протестуют против соглашения с ХАМАСом
время публикации: 13 января 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 19:42
На перекрестке возле "Синема Сити" в Иерусалиме проходит акция протеста израильтян, потерявших в войне и терактах своих близких. Они выступают против соглашения с ХАМАСом, которое бы включало прекращение боевых действий в секторе Газы.
На плакатах демонстрантов написано: "У нас нет мандата, чтобы сдаться ХАМАСу".
Участники демонстрации намерены дойти до Струнного моста, чтобы перекрыть въезд в столицу.
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