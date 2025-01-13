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Израиль

Израильтяне, потерявшие близких в войне, протестуют против соглашения с ХАМАСом

Заложники
ХАМАС
Правительство
Акции протеста
время публикации: 13 января 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 19:42
Израильтяне, потерявшие близких в войне, протестуют против соглашения с ХАМАСом
Chaim Goldberg/Flash90

На перекрестке возле "Синема Сити" в Иерусалиме проходит акция протеста израильтян, потерявших в войне и терактах своих близких. Они выступают против соглашения с ХАМАСом, которое бы включало прекращение боевых действий в секторе Газы.

На плакатах демонстрантов написано: "У нас нет мандата, чтобы сдаться ХАМАСу".

Участники демонстрации намерены дойти до Струнного моста, чтобы перекрыть въезд в столицу.

Израиль
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