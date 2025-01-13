Начато служебное расследование подозрений в том, что Рой Кахлон приписал себе опыт в резюме

В БАГАЦу состоялось заседание по петиции организации "За чистоту власти" против назначения адвоката Роя Кахлона на пост и.о. главы Управления госслужбы. Перед самым окончанием заседания суду было передано письмо юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара о начале служебного расследования подозрений, что Кахлон приписал себе в резюме несуществующий опыт.

Рой Кахлон был назначен на этот пост премьер-министром Биньямином Нетаниягу 5 января, несмотря на возражения юридической советницы, которая с самого начала говорила о наличии "юридических препятствий" для этого назначения. В частности, указывалось, что данные о профессиональном опыте кандидата, представленные им, противоречат фактам".

На это глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что Гали Баарав-Миара ошибается, что ее слова противоречат документам, представленным Управлением госслужбы, которая, по его словам, "является единственной структурой, уполномоченной представлять заключения".

Сам Кахлон утверждал, что "заключение, представленное юридическим советником, представило ложную картину, вводящую общественность в заблуждение по поводу моего профессионального опыта".