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Израиль

Переговоры на финишной прямой, ХАМАС потребовал выдать тело Синуара

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
время публикации: 13 января 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 22:28
Переговоры на финишной прямой, ХАМАС потребовал выдать тело Синуара
Flash90/Miriam Alster

Как сообщает агентство Reuters, представители Катара передали Израилю и ХАМАСу окончательный вариант соглашения, которое предусматривает возвращение израильских заложников, прекращение военных действий и вывод ЦАХАЛа из сектора Газы.

На данном этапе нет полной ясности, будет ли реализация договора состоять из трех или двух этапов. Однако известно, что первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода ЦАХАЛ сохранит присутствие на Филадельфийской оси. Прекращение огня вступит в силу с первого дня.

Ynet цитирует высокопоставленных израильских представителей, по словам которых, на первом этапе будут освобождены 33 заложника, среди которых нет тех, о чьей смерти уже сообщалось. По сведениям портала, речь идет о женщинах, включая военнослужащих, мужчинах старше 50 лет, а также о раненных, больных и детях.

На данном этапе Израиль должен будет освободить около 1300 палестинских террористов, в том числе, приговоренных к пожизненному заключению. Среди них не будет участников резни 7 октября. Как сообщает "Кан-11", ХАМАС требует выдачи тела Яхьи Синуара уже на первом этапе, Израиль требует вернуть останки Адара Гольдина.

На 16-й день первого этапа стороны начнут переговоры о втором этапе. Израиль добивается, чтобы этот этап стал последним. Предусматривается возвращение всех удерживаемых в секторе Газы израильтян – как живых, так и мертвых. В Израиле подчеркивают: пока этого не произойдет, ЦАХАЛ останется в секторе.

Помимо освобождения второй группы заключенных из израильских тюрем, будут созданы условия для возвращения населения в северную часть сектора. Израильские представители заявляют: они смогут обеспечить, чтобы с населением не вернулись вооруженные боевики. Прекращение огня станет постоянным.

В Израиле заявляют, что готовы приступить к реализации соглашения немедленно. Утверждение соглашения правительством повлечет за собой апелляции в Высший суд справедливости, что отсрочит реализацию на несколько дней. В то же время предполагается, что реализация договора начнется еще до истечения полномочий президента США Джо Байдена.

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