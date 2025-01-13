Переговоры на финишной прямой, ХАМАС потребовал выдать тело Синуара

Как сообщает агентство Reuters, представители Катара передали Израилю и ХАМАСу окончательный вариант соглашения, которое предусматривает возвращение израильских заложников, прекращение военных действий и вывод ЦАХАЛа из сектора Газы.

На данном этапе нет полной ясности, будет ли реализация договора состоять из трех или двух этапов. Однако известно, что первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода ЦАХАЛ сохранит присутствие на Филадельфийской оси. Прекращение огня вступит в силу с первого дня.

Ynet цитирует высокопоставленных израильских представителей, по словам которых, на первом этапе будут освобождены 33 заложника, среди которых нет тех, о чьей смерти уже сообщалось. По сведениям портала, речь идет о женщинах, включая военнослужащих, мужчинах старше 50 лет, а также о раненных, больных и детях.

На данном этапе Израиль должен будет освободить около 1300 палестинских террористов, в том числе, приговоренных к пожизненному заключению. Среди них не будет участников резни 7 октября. Как сообщает "Кан-11", ХАМАС требует выдачи тела Яхьи Синуара уже на первом этапе, Израиль требует вернуть останки Адара Гольдина.

На 16-й день первого этапа стороны начнут переговоры о втором этапе. Израиль добивается, чтобы этот этап стал последним. Предусматривается возвращение всех удерживаемых в секторе Газы израильтян – как живых, так и мертвых. В Израиле подчеркивают: пока этого не произойдет, ЦАХАЛ останется в секторе.

Помимо освобождения второй группы заключенных из израильских тюрем, будут созданы условия для возвращения населения в северную часть сектора. Израильские представители заявляют: они смогут обеспечить, чтобы с населением не вернулись вооруженные боевики. Прекращение огня станет постоянным.

В Израиле заявляют, что готовы приступить к реализации соглашения немедленно. Утверждение соглашения правительством повлечет за собой апелляции в Высший суд справедливости, что отсрочит реализацию на несколько дней. В то же время предполагается, что реализация договора начнется еще до истечения полномочий президента США Джо Байдена.