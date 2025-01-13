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Израиль

Израиль атаковал склады "Хизбаллы" после обращения к армии Ливана, которое она проигнорировала

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 13 января 2025 г., 00:05 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 00:34
Израиль атаковал склады "Хизбаллы" после обращения к армии Ливана, которое она проигнорировала
кадр из видео, опубликованного в соцсетях

Согласно сообщениям СМИ, израильские ВВС нанесли удары по складам "Хизбаллы" в районах Баальбек и Бекаа, примерно в 80 км от границы с Израилем.

Источник в системе безопасности Израиля сообщил новостной службе медиакорпорации "Кан", что были атакованы склады с боеприпасами "Хизбаллы". По словам источника, перед тем как нанести удары, Израиль через США требовал от армии Ливана заняться проблемой, но реакции на это не последовало.

Согласно ливанским источникам, были атакованы два военных объекта "Хизбаллы" и пограничные переходы на границе с Сирией.

На видео, публикуемых ливанскими пользователями соцсетей, можно увидеть вторичные взрывы при ударе по цели в районе Хумин аль-Фука, что говорит о детонации боеприпасов.

ЦАХАЛ действовал в указанном районе впервые после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Израиль
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