Предъявлены обвинения террористу, пытавшемуся совершить нападение в Иерусалиме

38-летнему Аднану Карии, жителю одного из арабских кварталов Иерусалима, предъявлены обвинения в попытке совершения теракта, покушении на убийство и незаконном ношении ножа.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о вынесении постановления об аресте обвиняемого до окончания судебного разбирательства.

Согласно обвинительному заключению, 23 декабря 2024 года Аднан Кария планировал зарезать израильского солдата или гражданина. Он был вооружен ножом с лезвием длиной 13 см. В Иерусалиме в районе Писгат-Зеэв, на улице Сайерет Духифат, террорист вышел из автомобиля с ножом, попытался напасть на израильтян с криком "Аллаху Акбар". По нападавшему после предупредительного выстрела был открыт огонь на поражение. Террорист был тяжело ранен. Его доставили под охраной в одну из иерусалимских больниц.