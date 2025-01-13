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Израиль

Предъявлены обвинения террористу, пытавшемуся совершить нападение в Иерусалиме

время публикации: 13 января 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 13:35
Предъявлены обвинения террористу, пытавшемуся совершить нападение в Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля

38-летнему Аднану Карии, жителю одного из арабских кварталов Иерусалима, предъявлены обвинения в попытке совершения теракта, покушении на убийство и незаконном ношении ножа.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о вынесении постановления об аресте обвиняемого до окончания судебного разбирательства.

Согласно обвинительному заключению, 23 декабря 2024 года Аднан Кария планировал зарезать израильского солдата или гражданина. Он был вооружен ножом с лезвием длиной 13 см. В Иерусалиме в районе Писгат-Зеэв, на улице Сайерет Духифат, террорист вышел из автомобиля с ножом, попытался напасть на израильтян с криком "Аллаху Акбар". По нападавшему после предупредительного выстрела был открыт огонь на поражение. Террорист был тяжело ранен. Его доставили под охраной в одну из иерусалимских больниц.

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