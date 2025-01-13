Министр иностранных дел Саар: "Израиль хочет сделки"
время публикации: 13 января 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 12:55
Министр иностранных дел Гидеон Саар сделал заявление после встречи со своим датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном.
Помимо прочего Саар прокомментировал ход переговоров по сделке с ХАМАСом.
"Вместе с нашими американскими партнерами мы работаем над достижением сделки. Я сказал своему датскому коллеге, что на переговорах достигнут прогресс. Израиль хочет сделки, и в ближайшее время станет ясно, хочет ли того же самого вторая сторона", – заявил Саар.
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