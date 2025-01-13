Министр иностранных дел Саар: "Израиль хочет сделки"

Министр иностранных дел Гидеон Саар сделал заявление после встречи со своим датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном.

Помимо прочего Саар прокомментировал ход переговоров по сделке с ХАМАСом.

"Вместе с нашими американскими партнерами мы работаем над достижением сделки. Я сказал своему датскому коллеге, что на переговорах достигнут прогресс. Израиль хочет сделки, и в ближайшее время станет ясно, хочет ли того же самого вторая сторона", – заявил Саар.